Kazada hayatını kaybeden polis memuru, eşi ve çocukları toprağa verildi

ERZİNCAN’da TIR ile taksinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden polis memuru Ömer Cihan (36) ile eşi Aysun Fatma (31) ve çocukları Batuhan Cihan (3) memleketleri Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan mevkisinde meydana geldi. Eren Kılıç yönetimindeki 04 T 0256 plakalı taksi ile eşya yüklü 71 ACY 330 plakalı TIR çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen taksinin sürücüsü Kılıç ile araçtaki Ağrı Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ömer Cihan ve Ağrı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nde görevli eşi Aysun Fatma Cihan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi ise ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cihan çiftinin çocukları Batuhan Cihan da kurtarılamadı.