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        Kazada hayatını kaybeden polis memuru, eşi ve çocukları toprağa verildi

        ERZİNCAN'da TIR ile taksinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden polis memuru Ömer Cihan (36) ile eşi Aysun Fatma (31) ve çocukları Batuhan Cihan (3) memleketleri Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 18:01 Güncelleme: 25.08.2024 - 18:05
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        Kazada hayatını kaybeden polis memuru, eşi ve çocukları toprağa verildi
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        ERZİNCAN’da TIR ile taksinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden polis memuru Ömer Cihan (36) ile eşi Aysun Fatma (31) ve çocukları Batuhan Cihan (3) memleketleri Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaza, dün Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan mevkisinde meydana geldi. Eren Kılıç yönetimindeki 04 T 0256 plakalı taksi ile eşya yüklü 71 ACY 330 plakalı TIR çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen taksinin sürücüsü Kılıç ile araçtaki Ağrı Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ömer Cihan ve Ağrı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nde görevli eşi Aysun Fatma Cihan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi ise ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cihan çiftinin çocukları Batuhan Cihan da kurtarılamadı.

        ÇİFTİN KIRŞEHİR'E TAYİNLERİ ÇIKMIŞ

        Polis memuru Ömer Cihan ile eşi Aysun Fatma Cihan’ın Kırşehir’e tayinlerinin çıktığı belirlendi. Çift ile çocuklarının bu kente giderken kazanın yaşandığı bildirildi.

        Polis memuru Ömer Cihan ve ailesinin cenazeleri, işlemlerinin ardından memleketleri Kırşehir'e getirildi. Ahievran Camisi’nde çift ile çocukları için cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Vali Hüdayar Mete Buhara, CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ile Cihan ailesi, yakınları, polis meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ömer ve Aysun Fatma Cihan çiftiyle oğulları Batuhan’ın cenazeleri, gözyaşları içinde Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Cenazede fenalaşan polis memuru Ömer Cihan'ın babası Ahmet Cihan, "Ciğerimizi yaktılar. Kuzularımı kaybettim. İçim yanıyor" diyerek gözyaşı döktü. Annesi Hekime Cihan ise "Benim canım kuzularımı kara topraklara bürümüşler" diyerek feryat etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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