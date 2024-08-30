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        9 yaşındaki Yusuf, barajda boğuldu

        KIRŞEHİR'de girdiği Hirfanlı Barajı'nda akıntıya kapılarak gözden kaybolan Yusuf Şen (9), 5 saatlik arama çalışması sonucunda ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 20:47 Güncelleme: 30.08.2024 - 20:50
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        9 yaşındaki Yusuf, barajda boğuldu
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        KIRŞEHİR'de girdiği Hirfanlı Barajı'nda akıntıya kapılarak gözden kaybolan Yusuf Şen (9), 5 saatlik arama çalışması sonucunda ölü bulundu. 

        Olay, saat 12.30 sıralarında Toklumen Köyü Hirfanlı Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre barajda serinlemek için suya giren Yusuf Şen kısa bir süre sonra gözden kayboldu.  Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu Şen'in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Şen'in cansız bedeni otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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