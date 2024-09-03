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        Kırşehir'de otomobil takla attı; aynı aileden 5 yaralı

        KIRŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp refüje devrilen otomobildeki aileden 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 20:39 Güncelleme: 03.09.2024 - 20:45
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        Kırşehir'de otomobil takla attı; aynı aileden 5 yaralı
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        KIRŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp refüje devrilen otomobildeki aileden 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Mucur ilçesi yakınlarında meydana geldi. Özer Çiçek (43) yönetimindeki 06 DMP 667 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 10 aylık Hamza, İbrahim (8), Zeynep (11) ve Sevcan Çiçek (37) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 10 aylık Hamza Çiçek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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