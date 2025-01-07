Kırşehir'deki kazada ölü sayısı 4'e çıktı (2)

KAZADAÖLEN ÇİFTÇİ, TOPRAĞA VERİLDİ

Kırşehir'de işçi servis minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden çiftçi Murat Adıyaman'ın (38) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ali Çam Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Adıyaman'ın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Adıyaman'ın Kırşehir'e Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne MR çektirmek için yola çıktığı bildirildi.