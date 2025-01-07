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        Kırşehir'deki kazada ölü sayısı 4'e çıktı (2)

        KAZADAÖLEN ÇİFTÇİ, TOPRAĞA VERİLDİKırşehir'de işçi servis minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden çiftçi Murat Adıyaman'ın (38) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 14:56 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:00
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        Kırşehir'deki kazada ölü sayısı 4'e çıktı (2)
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        KAZADAÖLEN ÇİFTÇİ, TOPRAĞA VERİLDİ

        Kırşehir'de işçi servis minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden çiftçi Murat Adıyaman'ın (38) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ali Çam Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Adıyaman'ın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Adıyaman'ın Kırşehir'e Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne MR çektirmek için yola çıktığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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