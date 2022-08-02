Kırşehir'in ihracatı altı ayda 206 milyon 759 bin dolara ulaştı

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KIRŞEHİR (AA) - "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında üst sıralarda yer alan Petlas'ın başı çektiği Kırşehir'den yapılan ihracat yılın ilk 6 ayında 206 milyon 759 bin dolara ulaştı.

Kentten yapılan ihracatta otomotiv endüstrisinin yanı sıra meyve sebze mamulleri, makine ve aksamları, hububat-bakliyat tohumları da dikkati çekiyor.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, Kırşehir'in 2022 yılı ilk 6 ayı ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre büyük artışın görüldüğünü, yıl sonu itibariyle yeni bir rekora imza atacaklarına inandığını söyledi.

Yılmaz, geçen yılın ilk 6 ayında 130 milyon 313 bin dolar olan kentteki toplam ihracatın bu yılın aynı döneminde 206 milyon 759 bin dolara çıktığını belirterek, bunun 190 milyon dolarlık kısmını Petlas'ın gerçekleştirdiğini aktardı.

Kentten en fazla ihracatın 27 milyon 439 bin dolarla ABD'ye yapıldığını vurgulayan Yılmaz, başta Arjantin olmak üzere Güney Amerika ülkelerine olan ihracatın da büyük artış gösterdiğini dile getirdi.

Arjantin'e ihracatını en fazla artıran 4. il konumunda bulunduklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"2022 yılında şehrimizin Güney ve Kuzey Amerika'ya ihracatında ciddi bir artış gözlenmektedir. Arjantin'e 2021 yılının ilk 6 ayında 143 bin dolar ihracatımız varken 2022 yılının ilk 6 ayında bu rakam 3 milyon 598 bin dolar oldu. Yani yüzde 2 bin 400'lük bir artış olmuştur. Şehrimiz, Türkiye genelinde Arjantin'e ihracatını artıran iller arasında 4. sırayı almıştır."

Arjantin'e ve diğer ülkelere olan ihracatta Petlas'ın lokomotif konumunda olduğuna işaret eden Yılmaz, "Demir ve demir dışı metaller, meyve sebze mamulleri, makine ve aksamları, hububat-bakliyat tohumları da diğer ihraç ettiğimiz ürünlerdir." dedi.

Yılmaz, oda bünyesinde İhracat Ofisi kurarak firmalara ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiklerini de sözlerine ekledi.

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