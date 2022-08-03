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KAEÜ Tıp Fakültesi binasına hekimlerin şed kuşanmasını içeren çini tablo yaptırıldı

AA

KAEÜ Tıp Fakültesi binasına hekimlerin şed kuşanmasını içeren çini tablo yaptırıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi binası duvarına, Selçuklu ve Osmanlı döneminde hekimlerin şed kuşanmasını içeren çini tablo konuldu.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, fakülteyi ziyaret ederek duvara yaptırılan çini eseri inceledi.

Çini çalışması hakkında bilgi veren Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Arif Hüdai Köken, 7 metre uzunluğunda ve 2 metre 80 santimetre genişliğindeki eserin geleneksel Türk sanatlarından çini ve minyatürü bir araya getirdiğini ifade etti.

Eserin, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı tıbbını temsil eden görselleri barındırdığını anlatan Köken, şöyle devam etti:

"Bu çalışmada İslam tıbbının önemli hekimlerinden İbn-i Sina'nın silüetini, Selçuklu döneminden Kayseri Gevher Nesibe Darüşşifası'nın taç kapısı ve yılan sembolünü, Çankırı Cemaleddin Ferruh Şifahanesi'ndeki yılan sembolünü, Osmanlı döneminden Sabuncuoğlu Şerefeddin'in çizimleriyle tasvir edilen bazı tıbbi uygulamaları ve Ahilik teşkilatının ustalık töreni olan şed kuşanma törenini görmek mümkün. Bu görsellerde Ahilik teşkilatında olan usta-çırak eğitim modeli ile şed kuşatmanın tıp eğitiminde de var olduğu görülüyor."

Rektör Karakaya da Tıp Fakültesi'ne ayrı görsellik kazandıran çini eserin tıp tarihini anlatması bakımından dikkat çekici olduğunu aktardı.

Emek veren çini ustalarına ve fakülte yönetimine teşekkür eden Karakaya ve beraberindekiler, eserin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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