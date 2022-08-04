Kırşehir'de asbestli içme suyu boruları değiştiriliyor

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ana ishale hatlarındaki asbestli içme suyu borularını değiştirmek için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çukurçayır, Bahçelievler ve Kervansaray mahallelerinde devam eden çalışmaları yerinde incelediğini ifade etti.

Nisan ayında Yeni Kuyular İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin DSİ 12. Bölge Müdürlüğü ve Kırşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile belediyeye devredildiğini hatırlatan Ekicioğlu, yeraltı kaynaklarından temin edilen suyun arıtılması amacıyla arıtma tesisi yapımının tamamlandığını aktardı.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından içme suyu kaynakları ve dağıtım sistemi içerisinde yenileştirme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayan Ekicioğlu, "Ekiplerimiz ilimiz ana isale hattındaki tamamlanmamış olan asbestli boruların değişimini yapmaya devam ediyor. Yeni içme suyu hatlarının inşa edilmesi, hatlarda yer değişikliği yapılması ile yenileme ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle zaman zaman planlı kesintiler yapılsa da Kırşehirli hemşerilerimizin mağdur olamamaları için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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