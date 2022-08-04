Kırşehir'de AK Parti heyeti köylerde muhtarlar ve çiftçilerin taleplerini dinledi

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KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve İl Başkanı Seher Ünsal, köyleri ziyaret ederek muhtarlar ve çiftçilerin taleplerini dinledi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kendirli ve Ünsal, 2 günlük program kapsamında 15 köyü ziyaret etti.

Çiftçilerin talepleri ve görüşlerini alan Kendirli ve Ünsal, hükümetin tarım ve hayvancılıkla ilgili hizmetlerini anlattı.

Ziyaretleri değerlendiren Ünsal, çiftçiler ve köy muhtarlarıyla belirli aralıklarla bir araya geldiklerini ifade etti.

Taleplerin kendilerine gelmesini beklemeden, teşkilat olarak köylere giderek sorunları yerine çözmeye çalıştıklarını vurgulayan Ünsal, "İki günde 15 köyü ziyaret ettik. İnşallah 252 köyümüzün tamamını ziyaret edeceğiz. Parti teşkilatları olarak çiftçilerimizin ve köy sakinlerimizin her zaman yanındayız. Talepleri not ettik. Hem il başkanı olarak ben hem milletvekilimiz hem de İl Genel Meclisi başkanımız ile anında çözüme kavuşan talepler de oldu. AK Parti hizmetin adıdır." ifadelerini kullandı.

Köy ziyaretlerine, İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Haydar Bilgin, İl Genel Meclisi üyeleri ve partililer katıldı.





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