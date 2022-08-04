Kırşehir'de İş Kulübü Projesi kapsamında 554 kişiye eğitim verildi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de İş Kulübü Projesi kapsamında 554 kişiye eğitim verildiği bildirildi.

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, işsizlerin özgüveninin yükseltilmesi, iş arama sürecinin kolaylaştırılması ve gelecek planlamasında yardımcı olunması amacıyla 3 yıldır İş Kulübü Projesi uygulandığı belirtildi.

Proje kapsamında kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, öğrenciler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik motivasyon amacıyla eğitimler verildiği ifade edilen açıklamada, insan kaynakları uzmanları ve işverenlerin de bu eğitimlerde deneyimlerini anlattığı aktarıldı.

Eğitimlerde kendini ve işgücü piyasasını tanıma, beden dili, mülakat teknikleri ve işveren beklentileri gibi konularda teorik ve pratik bilgiler verildiğine vurgu yapılan açıklamada, eğitim içeriklerinin hedef grubun ihtiyacı doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

Katılımcı grupların tespitinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Halk Eğitim Merkezi, Kırşehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü, Kadın Konuk Evleri gibi kurumlarla da iş birliği yapıldığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda 554 kişiye eğitim verildiği, ücretsiz olan eğitimlere katılmak isteyenlerin İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabileceği kaydedildi.













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