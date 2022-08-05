Gurbetçiler Kırşehir Valisi Buhara'yı ziyaret etti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de tatillerini geçiren gurbetçiler, Vali Hüdayar Mete Buhara ile bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Buhara, tatillerini geçirmek üzere kente gelen gurbetçileri makamında ağırladı.
Vali Buhara, "İlimizi yurt dışında en güzel şekilde temsil eden, memleketleri ile olan bağını hiçbir zaman koparmayan bu güzel insanlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Gurbetçiler de kendilerini sıcakkanlı şekilde misafir eden Buhara'ya teşekkür etti.