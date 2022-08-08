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Kırşehir'deki Zanaatkarlar Çarşısı'nda 800 yıllık Ahi geleneği yaşatılıyor

AA

Kırşehir'deki Zanaatkarlar Çarşısı'nda 800 yıllık Ahi geleneği yaşatılıyor

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de, yaklaşık 800 yıllık Ahilik geleneğinin yaşatılması için hayata geçirilen Ahi Evran Külliyesi içindeki Zanaatkarlar Çarşısı'nda 32 meslek grubundan esnaf faaliyet göstermeye başladı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin (TESKOMB) maddi ve manevi desteğiyle Kırşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Zanaatkarlar Çarşısı'ndaki 40 iş yerinden 30'u esnafa teslim edildi.

Deri işlemeciliğinden ayakkabı tamirciliğine ve el sanatlarına kadar 32 farklı meslek grubundan esnafın yer aldığı çarşının resmi açılışı, eylül ayındaki Ahilik Haftası Kutlamaları etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AA muhabirine, 2010 yılında projelendirilen Ahi Evran Külliyesi Projesi'nin etaplar halinde tamamlandığını belirterek, iki katlı Selçuklu ve Osmanlı mimarisini andıran Zanaatkarlar Çarşısı'nın da bu kapsamda yapıldığını söyledi.

Çarşının yanına Ahilik ve Esnaf Müzesi de yapılacağını belirten Ekicioğlu, buranın da tamamlanmasıyla yıllık 1 milyonun üzerinde misafir ağırlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ahi Evran Külliyesi Projesi'ne destek veren Ticaret Bakanlığı ve diğer tüm kurumlara teşekkür eden Ekicioğlu, külliye, Zanaatkarlar Çarşısı ve müze ile 800 yıllık Ahilik geleneği ve prensiplerinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının planlandığını kaydetti.

Ekicioğlu, "Esnafımızı 32 meslek grubuna göre çarşımıza yerleştirmeye başladık. Ahilik postunun üzerinde oturan esnafımız Ahiliğe yakışır şekilde hizmet verecek. Daha önce toplantılar yaptık. Esnafımız 800 yıllık geleneği burada canlandırıyor ve yaşatıyor. Ahiliği, bu kültürü, paylaşmayı, üretimi esnafımızla gelecek kuşaklara aktaracağız." dedi.

- Hedef 1 milyonun üzerinde ziyaretçi

Çarşının ardından müzenin de faaliyete geçmesiyle Kırşehir'deki kültürel ve ticari hareketliliğin daha da artacağına işaret eden Ekicioğlu, şöyle konuştu:

"Külliyenin içinde müzeyi faaliyete geçirdiğimiz zaman Konya'da bir Mevlana nasılsa buraya da Ahi Evran öyle bir canlılık getirecek. Hedefimiz müzeyi faaliyete geçirdikten sonra 1 milyonun üzerinde misafiri ağırlamak. 1 milyon misafirin de bu çarşıya, Kırşehir'in ticaretine ve diğer çarşılardaki esnafımıza katkılar sunacağına inanıyoruz. 40 iş yerinden 30'unu sosyal donatılarıyla dağıttık. Az bir esnafımıza da kısa sürede dağıtılır ve canlılık artar."

Çarşının tanıtımının önemli olduğuna dikkati çeken Ekicioğlu, "Ahilik Haftası kutlamaları başladığında biz de hep birlikte bu çarşının açılışını yapacağız. Buranın tanıtımına katkı sunacağız. Esnafımızla, bürokratlarımızla buranın açılışını gerçekleştirip vatandaşların buraya ayağını alıştırması için tanıtımına katkı sunacağız." diye konuştu.

Çarşıda deri işlemeciliği yapan Fatmagül Kaya da buranın açılmasının çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Ahi Evran'ın asıl mesleği olan deri işlemeciliğini insanlara tanıtmak istiyorum. Hobi olarak başladığım bu mesleği Ahilik prensiplerine göre ilerletmek istiyorum." diye konuştu.

Ahşap el oymacılığı yapan Hakan Öztürk de çarşıda sanatını yaşatmaya çalıştığını ifade ederek, "Ahilik geleneğinin yaşatıldığı bu çarşının daha çok tanınmasını istiyoruz." dedi.

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