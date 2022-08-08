Kırşehir'de çöp konteynerleri temizlenip ilaçlanıyor

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi ekiplerinin mahallelerdeki çöp konteynerlerini temizleyerek ilaçladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşeri Müdürlüğü ekiplerinin, yer altı çöp konteynerlerini şantiyeye getirerek temizlik çalışması yaptığı belirtildi.

Konteynerlerin yüzey temizliği ve ilaçlanmasının ardından alındıkları yerlere bırakıldığı ifade edilen açıklamada, çalışmaların farklı mahallelerde devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, çevreci, sağlıklı ve güvenli çöp toplama sistemi ile hizmet verdiklerini kaydetti.

İş yerleri ve yerleşim birimlerinin yoğun bulunduğu caddelerde çöp miktarının da fazla olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, "Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle risk oluşmaması için ekiplerimiz temizlik ve ilaçlama işlemlerini düzenli gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.





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