KESOB Başkanı Öztürk'ten perakende ticarette yeni düzenleme talebi

Bunu hepimiz yapıyoruz! Peki zararı var mı?

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, zincir marketlerin esnafı zor durumda bırakmaması için perakende ticarette yeni düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Öztürk, yazılı açıklamasında, zincir marketlerin ürün yelpazesini giderek artırması nedeniyle yerel esnafın işlerinin bitme noktasına geldiğini öne sürdü.

Her 100 metreye bir zincir market açılmasının ve her türlü ürünü satmalarının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Tekne bile satmaya başlamışlar. Yakında ev ve araba da satarlar. Bugün oradan alışveriş yapan bir emlakçı yarın gayrimenkul ilanlarını marketlerin duvarlarında görürse şaşırmasın. Acilen perakende ticaretle ilgili yasa gündeme alınarak bunlara 'dur' denmesi, bu marketlerin şehir içinden çıkarılması gerekiyor."​​​

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