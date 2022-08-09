AHİKA Kırşehir'de profesyonel fotoğrafçılık eğitimi verecek

KIRŞEHİR (AA) - Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA), Kırşehir'de genç istihdamı teşvik etmek amacıyla profesyonel fotoğrafçılık eğitimi verecek.
AHİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kalkınma Ajansları 2022-2023 Genç İstihdamı Teması" kapsamında Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de 19 Ağustos-2 Eylül 2022 tarihleri arasında profesyonel fotoğrafçılık eğitimi düzenleneceği belirtildi.
Kırşehir'deki eğitimin 22-24 Ağustos'ta Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, son başvuru tarihi 15 Ağustos olan eğitimin yüz yüze teorik ve uygulamalı yapılacağı aktarıldı.