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AHİKA Kırşehir'de profesyonel fotoğrafçılık eğitimi verecek

AA

AHİKA Kırşehir'de profesyonel fotoğrafçılık eğitimi verecek

KIRŞEHİR (AA) - Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA), Kırşehir'de genç istihdamı teşvik etmek amacıyla profesyonel fotoğrafçılık eğitimi verecek.

AHİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kalkınma Ajansları 2022-2023 Genç İstihdamı Teması" kapsamında Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de 19 Ağustos-2 Eylül 2022 tarihleri arasında profesyonel fotoğrafçılık eğitimi düzenleneceği belirtildi.

Kırşehir'deki eğitimin 22-24 Ağustos'ta Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, son başvuru tarihi 15 Ağustos olan eğitimin yüz yüze teorik ve uygulamalı yapılacağı aktarıldı.

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