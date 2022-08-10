KAEÜ'nün "Giyilebilir Kablosuz Holter" projesi TEKNOFEST 2022'de finale kaldı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin (KAEÜ) "Giyilebilir Kablosuz Holter" projesinin TEKNOFEST 2022'de finale kaldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlkyardım Kategorisi'ndeki programın bu yıl 12-14 Ağustos tarihlerinde Rize'de düzenleneceği anımsatıldı.

KAEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. İsmail Ceylan'ın danışmanlığını yaptığı "Giyilebilir Kablosuz Holter (Lifeline)" projesinin üniversite ve üzeri seviyesinde finale kaldığı hatırlatılan açıklamada, projenin kendi alanına yenilik getirmesinin beklendiği kaydedildi.

Uluslararası düzeyde yenilikçilik içeren yerli tasarım cihazın hem tedavide hem de bilimsel araştırmalarda kullanım potansiyelinin olduğu vurgulanan açıklamada, mevcut cihazların sadece EKG sinyallerini ölçüp değerlendirme yaptığı, yeni cihazın ise kablosuz bir sistemle nabız ve solunum sayısı ölçümü de gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, TEKNOFEST'te finale kalan projelerin akademik danışmanlarını ve takım üyelerini tebrik ettiğini belirtti.

Karakaya, "Finalde de başarılar diliyorum. Çalışan, üreten, üniversitemize değer kazandıran tüm öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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