Kırşehir'de AK Parti il ve il teşkilatlarının kurucuları bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de AK Parti il ve il teşkilatlarının kurucuları bir araya geldi

AA

Kırşehir'de AK Parti il ve il teşkilatlarının kurucuları bir araya geldi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, il ve ilçe teşkilatlarının kurucuları bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, parti binasında düzenlenen etkinlikte, 21 yıl önce AK Parti'nin resmi kuruluşunu tamamlayarak, millete hizmete ve ülkeyi yönetmeye talip olduğunu kaydetti.

Gece gündüz demeden çalışarak, bugünlere alınlarının akıyla ve gururla geldiklerini anlatan Ünsal, şöyle devam etti:

"Kurucularımız o günden bu güne en zor şartlarda bile AK Parti'ye ve yol arkadaşlarımıza hiçbir zaman desteklerinizi esirgemedi. Allah hepinizden razı olsun. 'Bir Olduk, 21 olduk' şiarıyla çıktığımız bu yolda, ilk günkü heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Bugün dönüp geriye baktığımızda, 20 yılda asırlık bir demokrasi ve kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle görüyoruz. 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek ve 2053 vizyonumuzu inşa ederek, ülkemize ve milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmek istiyoruz."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de 21 yıl önce başlayan erdemliler hareketinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde partisini kurarak, 'Artık Türkiye'de hiç ir şey eskisi gibi olmayacak' sözünü uyguladığını, sürekli millete hizmet etmeye çalıştığını söyledi.

AK Parti Kurucu İl Başkanı Adem Özbağlı ise partinin kurulması ve bugünlere gelmesinde herkesin çok büyük emekleri olduğunu belirterek, hep birlikte daha çok çalışacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından parti binası önünde kuruculara ve yönetim kurulu üyelerine aşure ikram edildi.

Öte yandan AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca, Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazı çıkışında aşure ikramında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Erasmus+ Projesine Ulusal Ajans'tan destek
YEREL HABERLER Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Erasmus+ Projesine ...
Kanserden ölen asker memleketi Kırşehir'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Kanserden ölen asker memleketi Kırşehir'de toprağa ...
İYİ Parti, Kırşehir'de vatandaşlara aşure dağıttı
YEREL HABERLER İYİ Parti, Kırşehir'de vatandaşlara aşure dağıttı
KAEÜ'nün "Giyilebilir Kablosuz Holter" projesi TEKNOFEST 2022'de finale kaldı
YEREL HABERLER KAEÜ'nün "Giyilebilir Kablosuz Holter" projesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.