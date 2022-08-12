Kırşehir'de vatandaşlara aşure dağıtıldı

3 bölge için sağanak, 1 bölge için yüksek sıcaklık uyarısı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure dağıttı.

Cacabey Meydanı'nda kurulan çadırda gerçekleştirilen aşure ikramına Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Meydana kazanlarla getirilen ve protokol üyelerince binlerce vatandaşa dağıtılan aşure kısa sürede tükendi.

KESOB Başkanı Öztürk, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi.

Vali Buhara ve protokol, aşure dağıttıkları vatandaşlarla sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.