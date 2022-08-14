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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan partilerinin 21. kuruluş yıldönümü mesajı

AA

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan partilerinin 21. kuruluş yıldönümü mesajı

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, partilerinin kurulmuşunun 21. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünsal, mesajında, "Bir Olduk, 21 Olduk" sloganıyla çıktıkları yolda, ilk günkü aşk ve heyecanla durmadan yollarına devam ettiklerini belirtti.

AK Parti'nin Türkiye siyasetinde ezberleri bozan, millet egemenliği üzerindeki tüm vesayetleri kaldıran, "Milleti yaşat ki devlet yaşasın" düsturunu şiar edinerek girdiği her seçimde güçlenerek yoluna devam eden siyasi bir hareket olduğunu vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda büyüyen ve güçlenen büyük Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlemekteyiz. 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkeleriyle azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Partimizin kurulduğu günden bugüne kadar bizlerle omuz omuza vererek çalışan, 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' diye emek sarf eden başta kurucularımız olmak üzere, sandık müşahitlerimiz, okul bina sorumlularımız, seçimlerde köy köy, ev ev gezen dava arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, gençlerimiz kadınlarımız, partimiz üyesi olmasa da gönüllü olarak destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Partimizin 21. kuruluş yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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