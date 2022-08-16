AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan "belediyenin ağaçlara zarar verdiği" iddiası

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KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Belediyesi ekiplerinin kaldırım ve asfalt çalışmaları sırasında ağaçlara zarar verildiğini iddia etti.

Ünsal, yazılı açıklamasında, Medrese Mahallesi Ahmet Yesevi Bulvarı'nda kaldırım ve asfalt çalışması yapan belediye ekiplerinin ağaçların köklerine beton dökerek zarar verdiğini ileri sürdü.

Ağaçların kaderine terk edildiğini belirten Ünsal, "Bariz zarar verildi. Yeni ağaç dikmeyi bırakın mevcudu koruyamadınız." ifadesini kullandı.

- İddiaya ilişkin belediyeden açıklama

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'ndaki yol ve kaldırım çalışmalarının özenli bir şekilde yürütüldüğü, ekiplerin kaldırımlarda bulunan ağaçlara zarar vermediği belirtildi.

Açıklamada, "Özellikle kaldırım çalışmalarımızda, güzergah üzerinde bulunan ağaçlarımızın bir dalına dahi zarar gelmeyecek şekilde çalışıyor ve ağaçların büyümesini, gelişimini de göz önüne alarak uygun alanlar açıyoruz." ifadelerine yer verildi.



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