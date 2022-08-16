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Kervansaray Dağı'nda yaban hayvanları için oluklu çeşme yapıldı

AA

Kervansaray Dağı'nda yaban hayvanları için oluklu çeşme yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması amacıyla Kervansaray Dağı'nda bir çeşme daha yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu yaban koyunlarının da doğaya salındığı Kervansaray Dağı'nda yaz aylarında yaban hayvanlarının su sıkıntısı çekmemesi için çalışma yürütüldü.

Daha önce atıl durumda 4 çeşmenin onarıldığı dağın bir noktasında kepçe ile çalışma yapılarak su çıkarıldı.

Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde tomruklardan yaptırılan oluklar su çıkarılan bölgeye bırakıldı, olukların önlerine de kepçe ile küçük havuzlar oluşturuldu.

Faaliyete geçirilen 5'inci çeşme ile başta Anadolu yaban koyunları olmak üzere hayvanların su ihtiyacını karşılamalarına katkı sağlandı.

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