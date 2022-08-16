Vali Buhara muhtarlar ve huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, mahalle muhtarları ve huzurevi sakinlerinin taleplerini dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Buhara, açık alan toplantısında muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarların talep ve görüşlerini alan Vali Buhara, devlet ile vatandaş arasında en önemli köprünün muhtarlar olduğunu ifade etti.

Hizmet yolunda muhtarlarla bir ve beraber olduklarını vurgulayan Buhara, şunları kaydetti:

"Söz sırası muhtarlarımızda. Açık alan toplantımızda kurum amirlerimizle birlikte merkez ve Özbağ beldesi mahalle muhtarlarımızın istek, dilek ve temennilerini dinledik. Hepimizi ilgilendiren bazı önemli hususlarda kendilerini bilgilendirdik. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Yapacağımız her hizmette, vatandaş ile bağımızın en temel noktası konumunda olan muhtarlarımızın desteğini görmek istiyoruz."

Vali Buhara, Kırşehir Huzurevi'ni de ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Burada kalanların talep ve görüşlerini alan Vali Buhara, devletin sağladığı hizmetler hususunda yaşlıların yüksek memnuniyetlerinden dolayı mutlu olduğunu aktardı.

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