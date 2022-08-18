KAEÜ Spor Bilimleri Fakültesi'ne 24 milli sporcu kayıt başvurusu yaptı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'ne 24 milli sporcunun başvuru yaptığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamada, fakülteye kayıt başvurusu yapan adaylar için özel yetenek sınavlarının devam ettiği belirtildi.

Spor Bilimleri Fakültesi'ne 1075 adayın başvurduğu ifade edilen açıklamada, bunlardan 24'ünün çeşitli branşlardaki milli sporcular olduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, koordinasyon sınavlarının yapıldığı Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nu ziyaret ederek burada görevli personel ve aday öğrencilerle sohbet ettiğini belirtti.

Farklı illerden gelen öğrencileri görmenin sevincini yaşadıklarını vurgulayan Karakaya, sınavların objektif ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

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