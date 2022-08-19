Kırşehir Belediyesi engellilerin akülü ve tekerlekli araçlarını ücretsiz onarıyor

Kepek neden oluşur, nasıl geçer?

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, engellilerin akülü ve tekerlekli araçlarının tamir ve bakımlarını ücretsiz olarak yaptıklarını belirtti.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılmalarını sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Göreve geldikten sonra Kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi ve Sabriye-Hasan Kılıç Engelsiz Yaşam Merkezi'ni tüm donatılarıyla hizmete açtıklarını hatırlatan Ekicioğlu, Hayata Engel Yok Hizmet Aracı'nı kullanıma sunduklarını aktardı.

Engellilerle sürekli iletişim halinde olduklarına işaret eden Ekicioğlu, "Başlattığımız yeni bir uygulamayla, ekiplerimizle engelli hemşerilerimizin arızalı araçlarının bakım ve onarımını da yaparak hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Arızası bulunan ve bakımı yapılması gereken aracı Hayata Engel Yok Hizmet Aracı'mızla hemşerilerimizin evlerinden alıp, bakım ve onarımını yaptıktan sonra tekrar teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.





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