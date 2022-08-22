Anne oğul, usta çırak ilişkisiyle cama şekil veriyor

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Cam eritme sanatına gönül veren anne ve oğlu, kolye, küpe, bileklik ve balık figürü gibi hediyelik eşyalar üretiyor.

Yaklaşık 30 yıl önce Kırıkkale'de yaşarken el sanatlarına merak salan 58 yaşındaki Gülsen Çiçek, cam eritme başta olmak üzere birçok sanatı öğrenerek kendini geliştirdi.

Taşındığı Kırşehir'de zamanla usta öğretici olan Çiçek, Halk Eğitim Merkezi ile Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurslarda cam eritmeden rölyefe kadar birçok sanat dalında yeni yetenekleri yetiştirdi.

Oğlu Ahmet Çiçek'in merak ve yeteneğini de keşfeden anne, oğluna da cam eritme sanatını öğretti.

Ustası annesinin tezgahından geçen 29 yaşındaki Ahmet Çiçek, geçen yıl yapılan Kırşehir Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması'nda birincilik ödülü aldı.

Anne oğul, camdan yaptıkları kolye, küpe, bileklik, balık figürleri gibi farklı hediyelik eşya ürünlerini, Ahi Evran Külliyesi'ndeki Zanaatkarlar Çarşısı'nda açtıkları dükkanlarında meraklılarıyla buluşturuyor.

Gülsen Çiçek, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıldır el sanatlarıyla uğraştığını, 13 yıldır da Kırşehir'de cam eritme sanatını sürdürdüğünü söyledi.

Halk Eğitim Merkezi'nde takı ve tasarım, kağıt rölyef ve el sanatları alanında usta öğretici olarak görev yaptığını belirten Çiçek, yetiştirdiği öğrencileriyle bu sanatı yaşatmaya çalıştığını ifade etti.

Cam eritme makinesini Kırşehir Valiliğinin hediye ettiğini vurgulayan Çiçek, 30 öğrencisinin bulunduğunu dile getirdi.

Öğrencilerinden birisinin de oğlu olduğunu anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Oğlum da öğrenmek istedi, ona da öğrettim. O da şu anda beni geçmiş durumda, gayet güzel işler yapıyor. Onunla gurur duyuyorum. Ben ona, o bana destek olarak birbirimizin eksiklerini tamamlayarak çalışıyoruz. Anne oğul unutulmaya yüz tutmuş sanatları Kırşehir halkına tanıtmak, bunları yaşatmak için mücadele ediyoruz ve işimizi de severek yapıyoruz."

Yaptıkları ürünlerin çok beğenildiğini aktaran Çiçek, "Özellikle Kırşehir'in gülleri, balıklar, küçük kolye uçları, objeler, bileklikler, küpeler yapıyoruz. Takı tasarım alanında ağırlık verdik, çok beğenildi ve tutuldu. Değişik şeyleri takı olarak yapıyoruz. İnşallah belli bir aşamaya geldikten sonra öğrencilerime cam üfleme, vazo ve şems bülbüllerini de göstereceğim." dedi.

- Tasarım yarışmasında cam eritme sanatıyla birincilik aldı

Ahmet Çiçek de annesinin sanatını çok merak ettiği için bu alanda kendini geliştirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Annemi gördükçe heveslendim. Sonra ben de bu işi yavaş yavaş yapmaya başladım. Yaptıkça yeteneğimin olduğunu gördüm. Bu alanda daha çok çalışmaya başladım. Devamında kendimi daha çok geliştirdim ve yaptığım ürünlerle Kırşehir'de düzenlenen tasarım yarışmasına katıldım. Birincilik alarak hem kendimi hem ailemi hem de yaşadığım memleketi gururlandırdım."

Bu mesleği annesinden öğrenmekten dolayı mutlu olduğunu anlatan Çiçek, "Annemin çırağı olmak beni mutlu ediyor. Annemin çırağı olarak başladığım cam eritme sanatında birincilik alarak başarımı taçlandırdığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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