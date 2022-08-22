Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlanacak

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesince, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenleneceği bildirildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Cacabey Meydanı'nda iki ayrı konserde sanatçılar Nurdan İpek'in 29 Ağustos'ta, Ender Balkır'ın da 30 Ağustos'ta sahne alacağı etkinliğin ücretsiz izlenebileceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Türkiye'de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında dahil olan ilk ve tek iliz. Biz de Kırşehir Belediyesi olarak böylesi anlamlı günlerde müzik alanında fark yaratmaya devam ediyoruz. 29 ve 30 Ağustos'ta Cacabey Meydanı'nda ücretsiz düzenleyeceğimiz konserlere tüm hemşerilerimizi bekliyorum." ifadelerini kullandı.​​​​​

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