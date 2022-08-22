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Kırşehir'de 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi düzenlenecek

AA

Kırşehir'de 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi düzenlenecek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenecek 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi'nde "İbni Sina'dan Ahi Evran'a Doğadan Gelen Şifa" temasının işleneceği bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, üniversite tarafından planlanan kongrenin 17-19 Kasım'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Akademisyenlerin geleneksel, tamamlayıcı ve entegratif tıp alanlarında bildiri sunacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kongrenin mottosu 'İbni Sina'dan Ahi Evran'a Doğadan Gelen Şifa' olarak belirlendi. Bu kongrede geleneksel tıbbın yanı sıra İbni Sina'dan günümüze ulaşan tıp anlayışı ile Ahi Evran, Ahilik ve tıp ilişkisi de tematik olarak konuşmacılar tarafından ele alınacak. Akademik çalışmalara önem veren ve bilimin ışığında yürümeyi hedef edinen üniversitemizde düzenlenecek kongrenin başvuruları devam ediyor."

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