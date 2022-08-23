Kırşehir'de "Gönül Birliği Kültür Şöleni" gerçekleştirilecek

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Şairler ve Yazarlar Derneği (KIYŞAD) ve Avrupa Türk- İslam Birliği (ATİB) iş birliğinde "Gönül Birliği Kültür Şöleni" gerçekleştirilecek.



KIYŞAD'dan yapılan açıklamada, şölenin 26-28 Ağustos tarihlerinde Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Şölen kapsamında 26 Ağustos Cuma akşamı Ahi Muhabbet Gecesi düzenleneceği ifade edilen açıklamada, Avrupa ve Türkiye'nin farklı illerinden 20 şair ve ozanın eserlerini seslendireceği aktarıldı.

Açıklamada, 27 Ağustos Cumartesi günü 9 şair ve ozanın sahne alacağı kaydedildi.

ATİB Kırşehir Temsilcisi Sait Sargın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şölene Avrupa'da yaşayan ve Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat ve Aksaray'a gelen gurbetçilerin de katılacağını söyledi.

Şölende Neşet Ertaş'tan Şemsi Yastıman'a kadar vefat eden ozan ve şairlerin de anılacağını vurgulayan Sargın, "Türkülerimiz, ağıtlarımız, hicivlerimiz, taşlamalarımız, atışmalarımız ve şairlerimizin okuyacağı şiirlerin vitrine çıkacağı bir etkinlik olacak. Şölen kapsamında Ahi Evran Külliyesi, Cacabey Camisi, Neşet Ertaş Kültür Evi, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Kaman Japon Bahçesi ziyaret edilecek." dedi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.