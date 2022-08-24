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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de "aile diş hekimleri" çocuklar için mesaiye başladı

AA

Kırşehir'de "aile diş hekimleri" çocuklar için mesaiye başladı

KIRŞEHİR (AA) - Pilot illerden Kırşehir'de, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulaması üzerinden randevu alınarak aile hekimine giden 2-12 yaşlarındaki çocukların ağız ve diş sağlığı kontrollerine başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Vali Hüdayar Mete Buhara, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alarak aile diş hekimliği uygulamasıyla ilgili çalışmaları değerlendirdi.

Buhara, erken çocukluk döneminde ağız sağlığı bilincinin oluşturulması hedeflenen uygulama ile daha sağlıklı nesiller yetiştirmek adına önemli bir adım atıldığını dile getirdi.

Uygulama sayesinde uzun vadede ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan merkez ve hastanelerdeki yoğunluğun azalacağını vurgulayan Buhara, "İleri seviye tedavilerin oluşturduğu yüksek maliyetler de önlenecek. Uygulama, ülkemiz geneline 2023 yılı içinde yaygınlaştırılacak. Aile diş hekimliği uygulaması ile ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde bulunan 2-12 yaş grubundaki çocuklarımızın muayenesi, koruyucu tedavileri, takipleri il ve ilçelerimizde görevli toplam 8 diş hekimimiz tarafından yapılacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan açıklamada, uygulamanın işleyişi konusunda şöyle bilgi verildi:

"Aileler, aile diş hekimlerini e-Nabız uygulamasından öğrenebilecek. MHRS'den veya 182 numaralı randevu hattını arayarak randevu oluşturabilecekler. Randevu aldıkları tarih ve saatte bulundukları il veya ilçe merkezindeki sağlık tesisine başvuracaklar. Bu aşamada il merkezinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde, ilçelerde de toplum sağlığı merkezlerinde kurulan aile diş hekimliği polikliniklerinde çocuklarımız muayeneye kabul edilecek."

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