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Bakan Karaismailoğlu, Kırşehir'de otoyol şantiyesinde konuştu:

AA

Bakan Karaismailoğlu, Kırşehir'de otoyol şantiyesinde konuştu:

KIRŞEHİR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kaman-Savcılı-Kırşehir yolunu Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde halkın hizmetine sunacaklarını belirtti.

Karaismailoğlu, Kaman-Savcılı-Kırşehir Yolu Şantiyesi'nde incelemede bulundu.

Burada konuşan Karaismailoğlu, ülkenin ulaşım ve haberleşme yatırımlarını yerinde incelemek için her hafta birden fazla şehri ziyaret ettiklerini söyledi.

Millete güvenli, rahat ve ekonomik bir ulaşım altyapısı sağlamak için hayata geçirdikleri projeleri yerinde incelediklerine değinen Karaismailoğlu, çalışmaların zamanında, hatta erken ve sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağladıklarını, yatırımları en verimli sonuçları sağlayacak şekilde halkın hizmetine sunmak için tüm ekipleriyle hummalı bir çalışma içinde olduklarını dile getirdi.

Bu çalışma disiplini ve millete duydukları hizmet aşkıyla cumhuriyet tarihinin ilklerini başardıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, yenilerine imza atmak için de sabırsızlandıklarını bildirdi.

Ülkenin kara, hava, demir, deniz ve haberleşme konusundaki atılımını, 100 yılda tamamlanacak hizmetleri, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde 20 yıla sığdırdıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2002'den bugüne ülkemizdeki ulaştırma ve haberleşme için 1 trilyon 670 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Ülke genelinde bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden alarak 28 bin 700 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayısını 6'dan 77'ye çıkardık. Otoyol uzunluğunu 3 bin 630 kilometreye yükselttik. Kara yollarımızdaki tünel uzunluğunu 13 kattan fazla artırdık, 664 kilometreye ulaştırdık. Köprü ve viyadük uzunluğu bugün tam 731 kilometredir. 20 yıl önce yaklaşık 8 milyon olan araç sayısı bugün 26 milyona çıktı. Buna karşılık, bugün sahip olduğumuz 28 bin 700 kilometre bölünmüş yol ağı ile trafik kazası oranları ve can kayıplarını yüzde 82 düzeyinde azalttık. Daha da iyisini yapacak, daha da gelişmişini, güvenlisini, konforlusunu milletimize sunmaya devam edeceğiz."

- "İstanbul Havalimanımız dünyanın en yoğun 5 havalimanı arasına girmiştir"

Karaismailoğlu, kara yoluyla ilgili çalışmalarının sadece dün ve bugünle ilgili olmadığını, 2053'e ilişkin ulaşım hedeflerini de şimdiden belirlediklerini söyledi.

Bölünmüş yol uzunluğunu 30 yıl içinde 38 bin kilometrenin üzerine, otoyol uzunluğunu da 8 bin 300 kilometrelere çıkarmayı planladıklarını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ana yurdumuzu demir ağlarla örme misyonunu sahiplendik. İstanbul Havalimanımız dünyanın en yoğun 5 havalimanı arasına girmiştir. 2021 yılının Avrupa'daki en yoğun ve en iyi havalimanı da yine İstanbul Havalimanımızdı. Uydu, uzay ve uydu destekli iletişim imkanlarımızı da katbekat artırdık. Geçtiğimiz yıl TÜRKSAT 5A ve TÜRKSAT 5B haberleşme uydularımızı uzaya göndererek, bu konuda da dünyanın lider ülkeleri arasında yerimizi aldık. Yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'nın entegrasyon çalışmalarını tamamlandık. Uydumuzun testleri yoğun bir şekilde devam ediyor."

- Kırşehir'e yapılan yatırımlar

Bakan Karaismailoğlu, hükümetleri döneminde Kırşehir'de ulaşım ve iletişimde 3 milyar 367 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını bildirdi.

İlde 2002'deki bölünmüş yol uzunluğu sadece 20 kilometreyken, bunu yaklaşık dokuz kat artırarak 177 kilometreye çıkardıklarına değinen Karaismailoğlu, il genelindeki 600 kilometrelik yol ağının ise yüzde 33'ünün bölünmüş yollardan oluştuğunu dile getirdi.

Hükümetleri döneminde kentte 106 kilometre tek yol yapımı ve iyileştirmesi gerçekleştirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, "127 kilometrelik bitümlü sıcak kaplamalı asfalt yaptık. Toplam uzunluğu 4 bin 814 metreyi bulan tam 49 köprüyü tamamlayıp hizmete açtık. Kırşehir'de devam eden 6 kara yolu yatırımının toplam proje bedeli 1 milyar 480 milyon liraya yakındır." diye konuştu.

Yapımı süren kara yolu hatlarından Kaman-Savcılı-Kırşehir yolu toplam uzunluğunun ise 71 kilometre olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl itibarıyla yolumuzun 35 kilometrelik bölümünü hizmete açmıştık. Yüzde 52 oranında ilerleme kaydettiğimiz yol projemizde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kaman-Savcılı-Kırşehir yolumuzu Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde halkımızın hizmetine sunacağız. Yol projemizin tamamlanmasıyla yılda zamandan 13 milyon 900 bin lira, akaryakıttan 5 milyon 700 bin lira olmak üzere toplamda 19 milyon 600 bin liralık da tasarruf sağlamış olacağız. Ayrıca Kırşehir'in acil ihtiyacı olan Kırşehir çevre yolu ve Tuzköy yoluyla ilgili de hava limanı yoluyla ilgili de önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler olacak. Bugünkü toplantılarımızın en önemli sonuçlarından biri de bu oldu."

Karaismailoğlu, daha sonra Kaman Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Necati Çolak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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