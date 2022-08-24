Bakan Karaismailoğlu, Kırşehir’de gençlerle bir araya geldi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu, Kırşehir’de gençlerle bir araya geldi:

AA

Bakan Karaismailoğlu, Kırşehir’de gençlerle bir araya geldi:

KIRŞEHİR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırşehir’in Kaman ilçesi Çağırkan köyündeki Japon Bahçesi’nde gençlerle sohbet etti.

Burada Abdal müzik geleneğinden gelen mahalli sanatçılardan Neşet Ertaş'ın türkülerini dinleyen Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, Aksaray'daki TÜRKSAT Model Uydu Yarışlarını takip ettiklerini söyledi.

Gençlerin başarılarını çok önemsediklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Hakikaten ülkemizdeki bu gelişmeler bizleri çok heyecanlandırıyor. Hükümetimizin yaptığı vizyon işler, gençlerimizin bunları örnek alarak bu kadar güzel vizyoner işler yapması, teknolojiyle yazılımla mühendislikle ilgilenmeleri bizim için gurur işler." diye konuştu.

AK Parti iktidarlarının, yıllardır ihmal edilen ve çileye dönen sorunları çözdüğünü belirten Karaismailoğlu, "Ülkemiz hakikaten konforlu bir yaşama kavuştu. Sonuçta hükümetlerin görevi vatandaşlarına dahi iyi yaşama şartları sunmak, hayatını kolaylaştırmak. Bu kaynaklar, vatanın milletin hizmeti doğrultusunda harcanması için hükümetlere sunuluyor." dedi.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan projelerle ilgili bazen dezenformasyon bilgiler ortaya atıldığına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bazen yalan yanlış şeyler söyleniyor, dezenformasyon olarak. Yap-işlet-devret projeleri konuşuluyor. Çok zengin bir ülkemiz olsa direk hepsini kamu kaynağından yapardık. Bu projeleri yaptıktan sonra bir iki ay içerisinde bütün bedellerini anında öderdik ama çok parası olduğu gözüken ülkeler bile bu projeleri kendi öz kaynaklarından yapmıyorlar. Farklı finans modelleri gelişerek kendi ülke kaynaklarına ilave kaynaklar üretiyorlar. Bakınız son 20 yıldır 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bölünmüş yollar, kara yolları yaptık, tam 28 bin 700 kilometre. Demir yollarına ilave yaptık, yeniledik. 26 havalimanımızı 57'ye çıkardık. Limanlar yaptık. Uzayda uydu çalışmaları, bir taraftan haberleşme sistemleri geliştiriyoruz. Bunların toplamında 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunun da sadece yüzde 20'sini yap-işlet-devret modeliyle yaptık. Niye bu modelle yaptık? Çünkü çok kısa zamanda ulaştırma altyapısını geliştirmemiz gerekiyordu. Bütçe kaynaklarının yanında ilave finans modelleri geliştirerek bu işleri hızlı yapmak gerekiyordu. Az parayla maksimum fayda sağlayan işler yapmamız gerekiyordu. Bunun için de olmazsa olmaz iyi bir planlama gerekiyor."

- "Bütün dünyanın örnek aldığı bütün işleri bir bir bitirmiş durumdayız"

Gurur verici hizmetler yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"2022 yılındayız, bütün dünyanın örnek aldığı bütün işleri bir bir bitirmiş durumdayız. Kendi mühendisleriyle kendi Türk çalışanlarıyla beraber. Güçlü bir ülkemiz ve liderimiz var, yaptığımız tüm çalışmalar vatandaşımızın hayatına konfor ve kolaylık getirdi. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Burada en önemlisi yetişmiş insan kaynağı ve siz gençler, mühendisler bizim yol arkadaşlarımız olacaklar. Türkiye bu yapmış olduğu projeler karşılığında edinmiş olduğu bilgi, beceri ve tecrübe aslında büyük bir değer ülkemiz için. En değerli ihracat ağırlığı, kilogramı olmayan ihracattır. O da mühendislik, yazılım ve danışmanlıktır. O da bizde var artık. Dünyadaki en büyük projelerde mühendislik çözümleri artık Türkiye üretiyor. İnşallah bunlar artarak devam edecektir."

Konuşmasının ardından gençlerin sorularını cevaplandıran Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ederek, tarihi eserleri inceledi.

Programa Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve çok sayıda genç katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu, Kırşehir'de otoyol şantiyesinde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Kırşehir'de otoyol şantiyesinde ...
Karaismailoğlu: Uzaydaki hak ve menfaatlerimizi korumada emin adımlarla ilerliyoruz (2)
YEREL HABERLER Karaismailoğlu: Uzaydaki hak ve menfaatlerimizi ...
Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Kırşehir İl ...
Avusturyalı Schubleder, tatil için geldiği Türkiye'de Müslüman oldu
YEREL HABERLER Avusturyalı Schubleder, tatil için geldiği Türkiye'de ...
Kırşehir'de "aile diş hekimleri" çocuklar için mesaiye başladı
YEREL HABERLER Kırşehir'de "aile diş hekimleri" çocuklar için ...
Kırşehir'de "Gönül Birliği Kültür Şöleni" gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Kırşehir'de "Gönül Birliği Kültür Şöleni" ...
Kırşehir'de Ahilik Haftası Kutlamaları'na davet edilenlere "Ahi Sancağı" veriliyor
YEREL HABERLER Kırşehir'de Ahilik Haftası Kutlamaları'na davet ...
Kırşehir'de 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi düzenlenecek
YEREL HABERLER Kırşehir'de 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık ...
Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlanacak
YEREL HABERLER Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle ...
Anne oğul, usta çırak ilişkisiyle cama şekil veriyor
YEREL HABERLER Anne oğul, usta çırak ilişkisiyle cama şekil veriyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.