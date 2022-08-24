Bakan Karaismailoğlu, Kırşehir’de gençlerle bir araya geldi:

KIRŞEHİR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırşehir’in Kaman ilçesi Çağırkan köyündeki Japon Bahçesi’nde gençlerle sohbet etti.

Burada Abdal müzik geleneğinden gelen mahalli sanatçılardan Neşet Ertaş'ın türkülerini dinleyen Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, Aksaray'daki TÜRKSAT Model Uydu Yarışlarını takip ettiklerini söyledi.

Gençlerin başarılarını çok önemsediklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Hakikaten ülkemizdeki bu gelişmeler bizleri çok heyecanlandırıyor. Hükümetimizin yaptığı vizyon işler, gençlerimizin bunları örnek alarak bu kadar güzel vizyoner işler yapması, teknolojiyle yazılımla mühendislikle ilgilenmeleri bizim için gurur işler." diye konuştu.

AK Parti iktidarlarının, yıllardır ihmal edilen ve çileye dönen sorunları çözdüğünü belirten Karaismailoğlu, "Ülkemiz hakikaten konforlu bir yaşama kavuştu. Sonuçta hükümetlerin görevi vatandaşlarına dahi iyi yaşama şartları sunmak, hayatını kolaylaştırmak. Bu kaynaklar, vatanın milletin hizmeti doğrultusunda harcanması için hükümetlere sunuluyor." dedi.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan projelerle ilgili bazen dezenformasyon bilgiler ortaya atıldığına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bazen yalan yanlış şeyler söyleniyor, dezenformasyon olarak. Yap-işlet-devret projeleri konuşuluyor. Çok zengin bir ülkemiz olsa direk hepsini kamu kaynağından yapardık. Bu projeleri yaptıktan sonra bir iki ay içerisinde bütün bedellerini anında öderdik ama çok parası olduğu gözüken ülkeler bile bu projeleri kendi öz kaynaklarından yapmıyorlar. Farklı finans modelleri gelişerek kendi ülke kaynaklarına ilave kaynaklar üretiyorlar. Bakınız son 20 yıldır 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bölünmüş yollar, kara yolları yaptık, tam 28 bin 700 kilometre. Demir yollarına ilave yaptık, yeniledik. 26 havalimanımızı 57'ye çıkardık. Limanlar yaptık. Uzayda uydu çalışmaları, bir taraftan haberleşme sistemleri geliştiriyoruz. Bunların toplamında 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunun da sadece yüzde 20'sini yap-işlet-devret modeliyle yaptık. Niye bu modelle yaptık? Çünkü çok kısa zamanda ulaştırma altyapısını geliştirmemiz gerekiyordu. Bütçe kaynaklarının yanında ilave finans modelleri geliştirerek bu işleri hızlı yapmak gerekiyordu. Az parayla maksimum fayda sağlayan işler yapmamız gerekiyordu. Bunun için de olmazsa olmaz iyi bir planlama gerekiyor."

- "Bütün dünyanın örnek aldığı bütün işleri bir bir bitirmiş durumdayız"

Gurur verici hizmetler yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"2022 yılındayız, bütün dünyanın örnek aldığı bütün işleri bir bir bitirmiş durumdayız. Kendi mühendisleriyle kendi Türk çalışanlarıyla beraber. Güçlü bir ülkemiz ve liderimiz var, yaptığımız tüm çalışmalar vatandaşımızın hayatına konfor ve kolaylık getirdi. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Burada en önemlisi yetişmiş insan kaynağı ve siz gençler, mühendisler bizim yol arkadaşlarımız olacaklar. Türkiye bu yapmış olduğu projeler karşılığında edinmiş olduğu bilgi, beceri ve tecrübe aslında büyük bir değer ülkemiz için. En değerli ihracat ağırlığı, kilogramı olmayan ihracattır. O da mühendislik, yazılım ve danışmanlıktır. O da bizde var artık. Dünyadaki en büyük projelerde mühendislik çözümleri artık Türkiye üretiyor. İnşallah bunlar artarak devam edecektir."

Konuşmasının ardından gençlerin sorularını cevaplandıran Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ederek, tarihi eserleri inceledi.

Programa Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve çok sayıda genç katıldı.

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