Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası Kutlamaları için hazırlıklar devam ediyor

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 35. Ahilik Haftası Kutlamaları için hazırlık çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ahilik Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nın Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde yapıldığı belirtildi.

Toplantıda, 12-18 Eylül tarihlerindeki 35. Ahilik Haftası Kutlamaları ile ilgili programın görüşüldüğü ifade edildi.

Hafta kapsamında düzenlenecek etkinliklere son şeklinin verildiği vurgulanan açıklamada, toplantıya Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rektör Vatan Karakaya, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve il protokolünün katıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Buhara, Ahiliğe ve Kırşehir'e yakışır bir kutlama programı gerçekleştirileceğini bildirdi.

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