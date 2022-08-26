Kırşehir'de "Cami Hamileri Projesi" ile Kur'an kurslarındaki öğrenci sayısı arttı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - MÜSİAD Kırşehir Şubesi ve İl Müftülüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Cami Hamileri Projesi" ile yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenci sayında artış yaşandı.

Protokol çerçevesinde MÜSİAD üyesi ve gönüllü iş insanları 50 camideki yaz Kur'an kurslarında hami oldu.

Çocuklara bisikletten tişörte kadar çeşitli hediyeler veren iş insanları, onlara halı saha turnuvalarından yüzme eğitimine ve piknik programlarına kadar farklı etkinlik düzenledi.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde Kur'an kursu kapanış programına katılan MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, çok sayıda gönüllü iş insanının projeye destek verdiğini söyledi.

İl genelinde 50'ye yakın camide iş insanlarının bu kurslara hami olduğunu belirten Öz şöyle konuştu:

"Amacımız, camiye devam eden çocuklarımızın daha iyi bir şekilde motive olarak eğitimlerini almaları ve sayılarının artması idi. Çocuklarımızın dinini öğrenmelerine katkı sağlamayı hedefledik. Kırşehirli iş insanlarımızın da iş yoğunluğu arasında camilere gelerek, eğitim alan çocuklara hediye vermek suretiyle o lezzetten faydalanmalarını sağlamayı istedik. Ben de Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nin yaz Kur'an kursu hamisi oldum. Çocuklarımızla ve hocalarımızla beraberdik."

Proje ile çocukların sayısında artış yaşandığını vurgulayan Öz, "Bugün itibariyle 8 haftalık yaz Kur'an kursları tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileriyle yaptığımız yazışmalarda camilerimizdeki çocuk sayısında geçen senelere göre yüzde 30 artış olduğunun söylenmesi bizi sevindirdi. Projemize destek veren tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Gelecek yıllarda daha donanımlı olarak devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

İl Müftüsü Mehmet Yaman da yaz Kur'an kurslarında 8 bin 700 çocuğun eğitim aldığını dile getirdi.

Kursların düzenlenmesine MÜSAİD Kırşehir Şubesi başta olmak üzere Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin destek verdiğini anlatan Yaman şunları kaydetti:

"Çocuklarımız çeşitli hediyelerle cazip bir ortamda kurslarını tamamladı. MÜSİAD'ın projesi ile her camimize bir iş insanımızı belirlediğimiz için o camiye ayrı bir özen gösterdiler, sahip çıktılar. İş insanlarımız bizlere 'Hayatımızda çok güzel bir anımız oldu, hamisi olduğum camide çocukluğumda ben de okumuştum, çocuklara hediyeleri getirirken güzel duygular yaşadım.' şeklinde düşüncelerini söyledi."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.