Kırşehir'de "Cami Hamileri Projesi" ile Kur'an kurslarındaki öğrenci sayısı arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de "Cami Hamileri Projesi" ile Kur'an kurslarındaki öğrenci sayısı arttı

AA

Kırşehir'de "Cami Hamileri Projesi" ile Kur'an kurslarındaki öğrenci sayısı arttı

KIRŞEHİR (AA) - MÜSİAD Kırşehir Şubesi ve İl Müftülüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Cami Hamileri Projesi" ile yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenci sayında artış yaşandı.

Protokol çerçevesinde MÜSİAD üyesi ve gönüllü iş insanları 50 camideki yaz Kur'an kurslarında hami oldu.

Çocuklara bisikletten tişörte kadar çeşitli hediyeler veren iş insanları, onlara halı saha turnuvalarından yüzme eğitimine ve piknik programlarına kadar farklı etkinlik düzenledi.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde Kur'an kursu kapanış programına katılan MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, çok sayıda gönüllü iş insanının projeye destek verdiğini söyledi.

İl genelinde 50'ye yakın camide iş insanlarının bu kurslara hami olduğunu belirten Öz şöyle konuştu:

"Amacımız, camiye devam eden çocuklarımızın daha iyi bir şekilde motive olarak eğitimlerini almaları ve sayılarının artması idi. Çocuklarımızın dinini öğrenmelerine katkı sağlamayı hedefledik. Kırşehirli iş insanlarımızın da iş yoğunluğu arasında camilere gelerek, eğitim alan çocuklara hediye vermek suretiyle o lezzetten faydalanmalarını sağlamayı istedik. Ben de Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nin yaz Kur'an kursu hamisi oldum. Çocuklarımızla ve hocalarımızla beraberdik."

Proje ile çocukların sayısında artış yaşandığını vurgulayan Öz, "Bugün itibariyle 8 haftalık yaz Kur'an kursları tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileriyle yaptığımız yazışmalarda camilerimizdeki çocuk sayısında geçen senelere göre yüzde 30 artış olduğunun söylenmesi bizi sevindirdi. Projemize destek veren tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Gelecek yıllarda daha donanımlı olarak devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

İl Müftüsü Mehmet Yaman da yaz Kur'an kurslarında 8 bin 700 çocuğun eğitim aldığını dile getirdi.

Kursların düzenlenmesine MÜSAİD Kırşehir Şubesi başta olmak üzere Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin destek verdiğini anlatan Yaman şunları kaydetti:

"Çocuklarımız çeşitli hediyelerle cazip bir ortamda kurslarını tamamladı. MÜSİAD'ın projesi ile her camimize bir iş insanımızı belirlediğimiz için o camiye ayrı bir özen gösterdiler, sahip çıktılar. İş insanlarımız bizlere 'Hayatımızda çok güzel bir anımız oldu, hamisi olduğum camide çocukluğumda ben de okumuştum, çocuklara hediyeleri getirirken güzel duygular yaşadım.' şeklinde düşüncelerini söyledi."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavına 320 aday katıldı
YEREL HABERLER Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavına ...
Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası Kutlamaları için hazırlıklar devam ediyor
YEREL HABERLER Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası Kutlamaları için ...
Kırşehir'de AK Parti'den şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki
YEREL HABERLER Kırşehir'de AK Parti'den şarkıcı Gülşen'in imam hatip ...
Bakan Karaismailoğlu, Kırşehir’de gençlerle bir araya geldi:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Kırşehir’de gençlerle bir araya ...
Bakan Karaismailoğlu, Kırşehir'de otoyol şantiyesinde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Kırşehir'de otoyol şantiyesinde ...
Karaismailoğlu: Uzaydaki hak ve menfaatlerimizi korumada emin adımlarla ilerliyoruz (2)
YEREL HABERLER Karaismailoğlu: Uzaydaki hak ve menfaatlerimizi ...
Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Kırşehir İl ...
Avusturyalı Schubleder, tatil için geldiği Türkiye'de Müslüman oldu
YEREL HABERLER Avusturyalı Schubleder, tatil için geldiği Türkiye'de ...
Kırşehir'de "aile diş hekimleri" çocuklar için mesaiye başladı
YEREL HABERLER Kırşehir'de "aile diş hekimleri" çocuklar için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.