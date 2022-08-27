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Gurbetçiler, Kırşehir'de düzenlenen "Gönül Birliği Kültür Şöleni"nde buluştu

AA

Gurbetçiler, Kırşehir'de düzenlenen "Gönül Birliği Kültür Şöleni"nde buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Avrupa'dan ve farklı illerden ozan ve şairlerin katıldığı "Gönül Birliği Kültür Şöleni" kapsamında Ahi Muhabbet Gecesi düzenlendi.

Kırşehir Şairler ve Yazarlar Derneği (KIYŞAD) ve Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği (ATİB) iş birliğinde "Avrupa Türkleri Kırşehir'de Buluşuyor" temasıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek olan şölenin ilk gününde Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Kırşehir Evi'nde Ahi Muhabbet Gecesi gerçekleştirildi.

Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Aksaray ve Kırşehir'de tatillerini geçiren gurbetçilerin de katıldığı gecede 20 ozan, bağlama eşliğinde eserlerini seslendirdi.

ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, AA muhabirine, daha önce Almanya, Belçika ve Hollanda'da yaptıkları Avrupa Türkleri Buluşması'nı bu yıl Kırşehir'de yapmayı planladıklarını söyledi.

Şölene hem Anadolu'dan hem de Avrupa'nın farklı ülkelerinden ozanlar ve şairlerin katıldığını vurgulayan Yıldırım, "Köklerimizin geldiği Türkiye'de böyle bir etkinlik yaparak bir muhabbet havası oluşturmak istedik. Burası bizim kültürümüzün geldiği anavatanımız. Kimliğimizi korumak için Avrupa'da dini, sosyal ve kültürel ağırlıklı faaliyetleri sık sık yapıyoruz." dedi.

ATİB Kırşehir Temsilcisi ve KIYŞAD üyesi Sait Sargın da atalarının köy odalarında, tandırların başında yaptığı muhabbetleri daha gelişmiş halini bu gece icra ettiklerini söyledi.

Avrupa'da yaşayan Türklerle Kırşehir'de kucaklaşmayı amaçladıklarını belirten Sargın, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş'tan Hilmi Şahballı, Denizli'den ozan Nihat, Kayseri'den Ozan Halil, Almanya'dan Ozan Mustafa ve Kırşehir'den, şairler, yazarların bulunduğu 20 halk ozanı bugün sahneye çıkıyor. Yarın da farklı 10 ozan sahne alacak. Avrupa Yazarlar Birliği'nin başkanı ve üyeleri burada. Buradaki amacımız, kültürümüzü gelecek nesillere aktarabilmek için iz bırakabilmek."

Sargın, şölenin ana programının yarın akşam Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirileceğini vurgulayarak, son gününde Ahi Evran Külliyesi, Cacabey Camisi, Neşet Ertaş Kültür Evi, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Kaman Japon Bahçesi'nin ziyaret edileceğini kaydetti.

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