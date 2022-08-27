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Kırşehir'in simgeleri, KAEÜ rektörlük binası duvarlarına resmedildi

AA

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından rektörlük binası duvarlarına Kırşehir'in simgeleri resmedildi.

Kırşehir'in simgeleri, KAEÜ rektörlük binası duvarlarına resmedildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından rektörlük binası duvarlarına Kırşehir'in simgeleri resmedildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencileri, Kırşehir'in simgesi haline gelen, kentle özdeşleşmiş kişilerin ve yapıların resimlerini kaleme aldı. 20 gün süren duvar çalışma kapsamında duvar boyama çalışmasında kullanılacak resimler Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin destekleriyle tasarlandı.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmanın koordinatörlüğünü üstlenen Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hande Kılıçarslan'dan bilgi aldı.

Sanata ve sanatçıya değer verdiklerini, onların çalışmalarını önemsediklerini aktaran Karakaya, rektörlük binası duvarının boyama çalışmalarında öğrencilerin elinin değmesinin kendilerini ayrıca memnun ettiğini belirterek, emeği geçen akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür etti.

Kılıçarslan ise su bazlı akrilik boyalar kullanarak, portre ve figürlere üç boyutlu derinlik kazandırarak duvar boyama çalışmasını yaptıklarını, çalışmalarda Kırşehir'in kültürel simgeleri ve Kırşehir'e değer katan, Kırşehir ile bağdaşan şahsiyetlerin portrelerini resmettiklerini anlattı.

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