Kırşehir'de Kur'an kursunu başarıyla tamamlayan çocuklar bisiklet turu attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de Kur'an kursunu başarıyla tamamlayan çocuklar bisiklet turu attı

AA

Kırşehir'de Kur'an kursunu başarıyla tamamlayan çocuklar bisiklet turu attı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, camideki yaz Kur'an kursunu tamamlayan öğrenciler, başarılarını bisiklet turuyla kutladı.

Tarihi İmaret Camisi'nde yaz Kur'an kursunu tamamlayan yaklaşık 200 çocuk için cami avlusunda veda programı düzenlendi.

"İmaret Cami" yazan tişört hediye edilen çocuklar, daha sonra caminin din görevlileriyle Medrese Mahallesi'nde bisikletleriyle tur attı.

Cami imamı Oğuzhan Kaya, AA muhabirine, kursta çocuklara Kur'an-ı Kerim'i öğretmenin yanı sıra ibadet, siyer, dini ve milli değerler hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Kursa çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kaya, "Çocuklarımız bu bilgileri hayatları boyunca kullanacaklar. Çok güzel bir yaz Kur'an kursu geçirdik. Emeği geçen herkese ve çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah 2023 yılında yeniden buluşacağız. Onlarla güzel bir etkinlik yapalım istedik. Çocuklar 'bisiklete binip gezelim' diyorlardı. Bu turla da kursumuzu sona erdiriyoruz." diye konuştu.

Kursa katılan çocuklardan İlker Kutlu da çok faydalı bilgiler edindiklerini anlatarak, "Kur'an kursunu başarı ile tamamlamamızı bisiklet turu ile kutluyoruz." dedi.

Metehan Ünsal da güzel bir eğitim aldıklarına vurgu yaparak, "Kur'an-ı Kerim öğrendik. Hocalarımızla arkadaşlarımızla çok güzel bir ortam oluşturduk. Tişörtlerimizi hocalarımız hediye etti. Arkadaşlarımızla hocalarımızla bisiklet turu yapacağız. Kırşehir’in sokaklarını gezeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cami önünde düzenlenen programa çok sayıda cami cemaati de katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı 17 günde 93 köyü ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı 17 günde 93 köyü ...
Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi
Kırşehir'in simgeleri, KAEÜ rektörlük binası duvarlarına resmedildi
YEREL HABERLER Kırşehir'in simgeleri, KAEÜ rektörlük binası ...
Kırşehir'de son 3 yılın en yüksek nohut verimi elde edildi
YEREL HABERLER Kırşehir'de son 3 yılın en yüksek nohut verimi elde ...
Gurbetçiler, Kırşehir'de düzenlenen "Gönül Birliği Kültür Şöleni"nde buluştu
YEREL HABERLER Gurbetçiler, Kırşehir'de düzenlenen "Gönül Birliği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.