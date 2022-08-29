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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

AA

Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İlhan, mesajında, azimle ve inançla ortaya koyulan büyük mücadele neticesinde kazanılan eşsiz zaferin tüm dünyaya milletin gücünü gösterdiğini ifade etti.

30 Ağustos'un şartlar ne olursa olsun düşman işgali altındaki toprakların savunulması, korunması için sonuna kadar mücadelenin sergilendiği benzersiz bir zafer olduğunun altını çizen İlhan, mücadelenin zaferle sonuçlanmasına önderlik eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri saygıyla andığını belirtti.

Ekicioğlu da 30 Ağustos'un Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından itibaren kurduğu "milletin egemenliği" düşü için atılmış en önemli adımlardan birisi olduğunu hatırlattı.

Dumlupınar'da 100 yıl önce yakılan ışığın halen geleceği aydınlatmaya devam ettiğini vurgulayan Ekicioğlu, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlere, gazilere, demokrasi ve özgürlük kahramanlarına şükranlarını sunarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal ise 30 Ağustos 1922'de Türk milletinin bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini kaydetti.

Bu zaferin tarihe gömülmek istenen bir milletin, adeta küllerinden yeniden doğuşunun, kendisine yeni bir yol çizişinin ifadesi olduğunu vurgulayan Ünsal, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitleri ve gazileri minnetle anarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığını ifade etti.

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