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Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

AA

Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Askerlik Şubesi önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar evlerinin balkonlarından sevgi gösterisinde bulundu. Yürüyüş, meydandaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Yürüyüşe, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla çok sayıda kişi katıldı.

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