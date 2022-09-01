Kırşehir'de yeni adli yılın açılışı dolayısıyla töreni düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 2022-2023 adli yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün ve Kırşehir Baro Başkanı Onur Çanta, adliye binası önündeki Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

Daha sonra adliye binasında düzenlenen törende konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, hakim, savcı, avukat ve adliye çalışanlarına yürüttükleri kamusal görevlerde başarı diledi.

Görevleri başında hayatlarını kaybeden hakim ve savcılar ile tüm şehitleri rahmetle yad ettiğini belirten Buhara, "Adaletin tesisi, tecellisi toplumsal huzur ve barışımız için en temel gerekliliktir. Toplumsal hayatımızın akışında adil olmak, adaletle hükmetmek, hak yememek mefhumu hem dinimizin hem töremizin gereğidir. Hukuk devleti olmanın olmazsa olmazı ise bağımsız yargının iş yürütümünde sorunsuz işleyen bir adli mekanizmadır." dedi.

Başsavcı Aygün ise adaletin tesisinin bağımsız ve tarafsız bir yargı gücü ile sağlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu gücü elinde tutan kurum ve çalışanlarının ise, adil, bilgili, sadece ve sadece devletine, milletine bağlı, iyi yetişmiş hukukçulardan olması gerekir. Ülkemizde de Türk yargısı, rüştünü 15 Temmuz 2016 hain darbe kalkışmasında ve sonrasında ziyadesiyle ispat etmiş, fedakarca ve özveriyle yoğun iş temposu altında çalışmaya da devam etmektedir. Adaletin tecellisi ve tesisi için, vazife icra eden hakim, savcı ve avukatlarımız ile yargı çalışanlarının da bu şuurla görev yaptığına ve yapacağına gönülden inanıyorum."

Baro Başkanı Onur Çanta da yeni adli yılı yargı bağımsızlığı, hukuk devleti ve avukatlık mesleğinin yapısal hale gelen sorunlarına dair kaygılarla karşıladıklarını ifade etti.

Avukatların, yurttaşların haklarını korumak için görev yaptığını vurgulayan Çanta, avukat sayısı artmasına rağmen iş alanlarının daraltıldığını ve mesleki faaliyetlerin önüne sürekli engeller çıkarıldığını öne sürdü.





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