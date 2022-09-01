Kırşehir'de gurbetçi hayırsever çift hastaneye cihaz bağışladı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'e tatile gelen gurbetçi çift, hastaneye ekokardiyografi (EKO) cihazı bağışında bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gurbetçi çift Nazım ve Adalet Açar'ın, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışladığı EKO cihazı hastalara hizmet vermeye başladı.

Hastane başhekimi Prof. Dr. Ali Güneş, hayırseverlere bağışlarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Nazik davranışlarından dolayı Açar çiftine teşekkür eden Güneş, cihazın ses dalgaları aracılığıyla kalbin iç yapısıyla fonksiyonlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi işleminde kullanıldığını belirtti.





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