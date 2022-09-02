Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası kutlamaları programı belli oldu

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkezli tüm illerde düzenlenecek 35. Ahilik Haftası kutlamalarının programı belirlendi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 12-18 Eylül'deki kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaretle başlayacak.

Kutlamaların ilk gününde Ahi Evran Veli Külliyesi ile Neşet Ertaş Kültür Merkezi arasında mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlenecek.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde resmi açılış programının yapılacağı 12 Eylül'de, deri işi ile ilgili sergiler ve Türksoy Kültür Başkentleri Sergisi'nin açılışı gerçekleştirilecek.

Aynı gün Cacabey Meydanı'nda Ahiler Çarşısı ve mesleki tanıtım çadırlarının açılışının ardından akşam düzenlenecek konser programında sanatçılar sahne alacak.

Etkinlikler kapsamında 13 Eylül'de Ahi Kitap Fuarı açılışı, Ahilik Geleneksel Okçuluk Turnuvası ve Kabza Töreni, "Kırşehir Arkeoloji Tarihi ve Medeniyetimizin Mayası Ahilik" konferansı düzenlenecek.

Kutlamaların diğer günlerinde tiyatro gösterileri, yöresel yemek yarışması, konferanslar, konserler, şiir dinletileri, fidan dikimi, ilçe günleri, İç Anadolu Kadın Kooperatifleri Buluşması, Genç Ahiler Yöresel Sanat Sergisi Açılışı ve Helebiş Gecesi, Ahi Evran Veli Mevlit Programı ve farklı etkinlikler yapılacak.

Haftanın kapanış programının düzenleneceği 17 Eylül'de Cacabey Meydanı'nda Yılın Çırağı, Kalfası, Ahisi ve Ahilik Hizmet Ödülü sahiplerine takdim edilecek, şet kuşanma töreni gerçekleştirilecek.

Aynı gün, Jandarma Genel Komutanlığınca bando gösterisi, mehter bölüğü konseri ve helikopter gösterisi yapılacak.

18 Eylül'de ise konuklar, Kırşehir'in tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret edecek.

Kutlamalar boyunca konuklara her gün Ahi pilavı ve helvası ile şerbet ikram edilecek.

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