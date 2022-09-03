Kırşehir'de şehit aileleri piknikte buluştu

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin "Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri Projesi" kapsamında şehit ailelerine yönelik piknik düzenlendi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen proje ile Gölhisar Parkı'nda düzenlenen pikniğe şehit aileleri ve yakınları katıldı.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, burada yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin birlik ve beraberliğini sağlamak üzere projeler hazırladıklarını belirtti.

Kılıçaslan, "Şehit ailelerinin yüreğindeki ateşi bir nebze olsun dindirmek, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla piknik etkinlikleri, gezi, sergi, şiir programları gibi aktivitelerle bir araya geliyoruz. Şehit aileleri, bu ülkeye evlatlarını vermiş, el üstünde tutulması gereken en hassas noktamız ve kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

Piknikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, şehitler için dua edildi.

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