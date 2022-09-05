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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAEÜ öğretim görevlisinin projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek

AA

KAEÜ öğretim görevlisinin projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğretim görevlisince hazırlanan projenin TÜBİTAK tarafından destekleneceği bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Teknik Bilimler Yüksekokulu İnşaat Bölümü öğretim görevlisi Mahmut Sarı'nı hazırladığı "İnşaat Sektöründeki İhtilafların Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Analizi ve Karar Tahmin Modeli Projesi için TÜBİTAK'a destek başvurusu yapıldığı belirtildi.

Değerlendirilen projenin TÜBİTAK 3005-Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandığı vurgulanan açıklamada, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Bayram'ın proje yürütücüsü, Sakarya Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emrah Aydemir, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Cemil Akçay ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Üyesi uzmanı Derya Karademir'in de araştırmacı olarak projede yer alacağı kaydedildi.

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