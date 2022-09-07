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"Yılın çırağı" seçilen 14 yaşındaki Samet, kendi işini kurmayı hedefliyor

AA

"Yılın çırağı" seçilen 14 yaşındaki Samet, kendi işini kurmayı hedefliyor

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Ticaret Bakanlığınca 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "yılın çırağı" seçilen Kırşehirli 14 yaşındaki Samet Çakır, mesleğinde ustalığa kadar yükselerek kendi işini kurmayı amaçlıyor.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ahilik Haftası Kutlamaları Ödül Yönergesi kapsamında 3 öğrenciyi "ilin çırağı" olarak valiliğe teklif etti.

Valilikteki kurul tarafından "ilin çırağı" seçilen Samet Çakır, "Türkiye'de yılın çırağı" için Ticaret Bakanlığına önerildi. 81 ilden gelen teklifler arasında Bakanlıkta yapılan değerlendirmede Çakır, Türkiye'de "yılın çırağı" seçildi.

Kırşehir Badem Pınarı Mesleki Eğitim Merkezi Bobinaj Elektrik Bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi olan Çakır, mesleğini uygulamalı olarak öğrenmesi için okulu tarafından 2 yıl önce yönlendirildiği Kılıçözü Sanayi Sitesi'ndeki bobinaj atölyesinde özveriyle çalışıyor.

Burada ustalarından işini öğrenen ve kazandığı ücretle ailesinin geçimine katkı sağlayan Samet Çakır, AA muhabirine, 14 yaşında yılın çırağı seçilmekten mutluluk duyduğunu, amacının kalfa ve ustalık sürecini de başarıyla tamamlayarak kendi işini kurmak olduğunu söyledi.

Hem okulda teorik bilgi öğrendiğini hem de iş yerinde uygulamalı eğitim aldığını belirten Çakır, "Sabah 08.00'de gelip ustalarımı bekliyorum. Onlar geldikten sonra işe başlıyoruz. Öğrendiğim meslek çok güzel. Bize gelen yanık motorların arızalarını çözüyoruz. Elektrik hatasından mı başka hatalardan mı yandı onu kontrol edip, tamir ve bakımını yapıyoruz." dedi.

Ustaları sayesinde "yılın çırağı" seçildiğini anlatan Çakır, "Onların katkısıyla meslek öğreniyorum, kendilerine çok teşekkür ediyorum. İyi bir usta olup mesleğimi ileri taşıyarak bu dükkanı ustalarımdan devralmak istiyorum. Ahilik ilkelerine göre işimi öğrenmeye çabalıyorum ve bu ilkelere göre çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

- "Bizden işleri devralacak, bu konuda hayali de var"

İş yeri sahiplerinden Mehmet Ali Kayapa da kardeşiyle 17 yıldır baba mesleğini sürdürdüklerini dile getirerek, Çakır'ın iki yıl önce okulu tarafından kendilerine yönlendirildiğini aktardı.

Samet Çakır'ın çok gayretli şekilde çalıştığını vurgulayan Kayapa, şunları kaydetti:

"İşi öğrenmeye çok hevesli. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı olacak, bizden işleri devralacak. Bu konuda hayali de var. İnşallah gerçekleştirir. Ciddi bir ara eleman eksikliği var sanayide. Biz de bu alanda mücadele vererek Samet'i Ahilik ilkeleri çerçevesinde yetiştiriyoruz. O da bu ilkelere göre çalışmaya devam edecek. İnşallah başarılı da olacak."


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