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Kırşehir'de göllere 450 bin sazan yavrusu bırakıldı

AA

Kırşehir'de göllere 450 bin sazan yavrusu bırakıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Hirfanlı'nın da aralarında olduğu 3 baraj gölüne 450 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Kırşehir'e 850 bin sazan yavrusu tahsis edildiği belirtildi.

Balık yavrularının iki etap halinde göllere bırakılmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, ilk etapta Adana Seyhan Su Ürünleri Üretim Tesisinden getirilen 450 bin sazan yavrusundan 250 bininin Hirfanlı Baraj Gölü'nün 5 ve 6. bölgelerine, 150 bininin Karaova, 50 bininin Çuğun baraj göllerine bırakıldığı kaydedildi.

Kırşehir Amatör ve Sportif Olta Balıkçılar Derneği Başkanı Mustafa Er ile İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen'in düzenlenen programa katıldığı vurgulanan açıklamada, 400 bin sazan yavrusunun da 13 Eylül'de çeşitli göllere bırakılacağı aktarıldı.

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