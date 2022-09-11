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"Kardeşlik teşkilatı" Ahilik, yüzyıllardır esnafa yol gösteriyor

AA

"Kardeşlik teşkilatı" Ahilik, yüzyıllardır esnafa yol gösteriyor

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ahiliğin yaşatılması ve yaygınlaştırılması için Kırşehir başta olmak üzere yurt genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Daha önce Esnaf Bayramı olarak küçük çaplı etkinliklerle kutlanan Ahilik, Kırşehir'de "Ahi baba" olarak bilinen ve 4 yıl önce vefat eden eski Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Mustafa Karagüllü'nün 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a önerisinin ardından 35 yıldır Türkiye genelinde geniş çaplı etkinliklerle kutlanıyor.

AA muhabirinin, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Araştırma ve Uygulama Merkezi kaynaklarından derlediği bilgilere göre, "kardeşlik teşkilatı" olarak da bilinen, cömertliğin, yiğitliğin, fedakarlığın, doğruluğun, dürüstlüğün, kalitenin, üretimin, ahlakın, sanatın, aklın ve bilimin esas alındığı Ahilik teşkilatı, Ahi Evran-ı Veli tarafından 1200'lü yıllarda kuruldu.

Ahiler, Anadolu'daki geçit noktalarında kurdukları han ve zaviyelerde yolculara inanç ayrımı gözetmeksizin hizmet ederek, teşkilatlanmalarını sürdürdü, Türklerin Anadolu'da göçebe hayattan yerleşik hayata geçmesine dolaylı olarak imkan sağladı.

Ahi zaviyeleri, sadece şehirlerde değil, en ücra köylerde, bir günlük yolculuk sonucu ulaşılabilecek mesafelerde konaklama yeri olarak tasarlandı.

Mesleğinin erbabı, varlıklı, hayırsever kişiler tarafından Büyük Selçuklu Devleti zamanında kurulmaya başlanan, Osmanlı döneminde de devam eden zaviyeler, yolculara, misafirlere yiyecek, yatacak yer sağlayan yerler olarak hizmet verdi.

Esnafın organize edildiği Ahilik teşkilatında, 13. yüzyıldan itibaren esnafın gündüzleri usta-çırak ilişkisi içinde yetiştirilmesi için eğitim ve savunma talimleri, akşamları da Ahi zaviyelerinde dini ve ahlaki bilgi verildi.

Ahilikte esnaf arasındaki mesleki ve dini dayanışma, 32 meslek grubunda 740 emredici kuralla şekillendirildi, teşkilat içindeki esnaf, kazandıkları paranın bir kısmını ihtiyacı olanlara harcamak için yardım sandıklarında biriktirdi.

Ahi birlikleri devlet otoritesi dışında tamamen ustalar arasında geliştirilen iş birliği olarak çalışanların, tüketicinin hatta toplumun ve tabiatın hakkını koruyacak bir sosyal güvenlik mekanizması şeklinde teşkilatlandı.

Başta Ahi Evran Veli'nin mesleği dericilik olmak üzere 32 farklı meslek grubuna mensup esnafın 13. yüzyılda, akıl, ahlak, bilim, çalışma ve dayanışma prensipleriyle teşkilatlandığı Ahilik, ilkeleriyle bu güne ışık tutuyor. Ahilik, yüzyıllardır esnafa yol gösteriyor

- Kutlamalar yarın başlayacak

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, AA muhabirine, engin ve evrensel bir öğreti olan Ahiliğin Kırşehir'den dünyaya yayıldığını söyledi.

Günümüzde üretim ve ticaretteki birçok ilke ve prensibin Ahi Evran Veli'nin kurduğu Ahilikte yüzyıllar önce yer aldığını ifade eden Öztürk, yiğitlik, mertlik ve cömertliğin en önemli ilkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Kutlamaların yarın Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaretle başlayacağını ve 18 Eylül'e kadar devam edeceğini belirten Öztürk, çeşitli etkinliklerin yanı sıra 17 Eylül'de Cacabey Meydanı'nda "yılın Ahisi", "kalfası" ve "çırağı" ödüllerinin sahiplerine takdim edilerek, şet kuşanma töreninin yapılacağını dile getirdi.

Öztürk, birlik ve beraberlik içerisinde dolu ve kapsamlı bir hafta geçireceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"35. Ahilik Haftası, 58. Esnaf Bayramı kutlamalarımıza pazartesi günü start veriliyor. Bütün Kırşehir halkımızı buraya davet ediyoruz. Ahiliğin hamisi Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'un davetiyle tüm Türkiye'yi etkinliklere bekliyoruz. 81 ilin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanları, federasyon başkanları, TOBB, TESK, TESKOMB başkanlarımız gelecek. Bir hafta boyunca burada Ahilik Haftası kutlamaları sürecek. Çok güzel etkinliklerimiz oluyor."

Halkın da Ahiliğe sahip çıkması gerektiğine işaret eden Öztürk, "Kutlamalar başladığında evlerimizi, dükkanlarımızı bayraklarla süsleyelim. Ahilik bayramı olduğu belli olsun. Ahiliğin başkenti Kırşehir olduğu için Ahilik bizim için çok önemli. Sahiplenmemiz lazım. Bu benim meselem değil, burada yaşayan herkesin meselesi. Gelen misafirlerimize iyi davranalım, gezmek istedikleri yerlerde rehberlik yapalım." diye konuştu.

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