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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Valisi Buhara'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

AA

Kırşehir Valisi Buhara'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Vali Buhara, mesajında, ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyacak çocukların ilim ve irfan denizine kulaç atacağı bir eğitim öğretim yılına daha başlanmasının heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Beşikten mezara kadar devam eden uzun bir yolculuk olan eğitimin en önemli merhalelerinden birisinin de okul süreci olduğunu anımsatan Buhara, okulların çocuklara yeni ufuklar açan, yeteneklerini ortaya çıkaran, onların bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve kültürel anlamda gelişmelerine öncülük eden eğitim yuvaları olduğunu kaydetti.

Eğitim neferleri olan öğretmenlerin, çocukları en iyi şekilde yetiştirmek için çaba sarf edeceğini, yeni eğitim öğretim döneminde de bu zor fakat kutsal görevlerinde onlara başarılar dileyen Buhara, şunları ifade etti:

"Bu süreçte velilerimizin destek ve işbirliği çok önem arz etmektedir. Onların katkısı olmadan eğitimde arzu edilen hedeflerimize tam olarak ulaşabilmek mümkün değildir. Çünkü çocuklarınızın ilk öğretmenleri olarak onların ihtiyaçlarını, ilgi ve yeteneklerini en iyi bilenler onlardır. Sadece başarılı olduklarında değil başarısızlıklarında da onların her zaman yanlarında olduğumuzu onlara hissettireceğiz. Okul yönetimi ve öğretmenlerimizle sürekli diyalog ve iş birliği içinde olmaya gayret göstereceğiz. Yeni bir eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin başarıyı yakalaması ve hedeflere ulaşılmasında tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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