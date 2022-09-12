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Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

AA

Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası kutlamaları başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, bir hafta sürecek 35. Ahilik Haftası kutlamaları başladı.

Kutlama programı kapsamında Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ve il protokolü, Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret ederek dua okudu.

Daha sonra mehter takımı eşliğinde Ahi Evran Külliyesi önünden Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ne kortej yürüyüşü düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ndeki açılış programında konuşan Vali Buhara, toplumsal dayanışma, hizmette mükemmellik, dürüstlük, sabır, cömertlik, tevazu gibi Ahilik değerlerini hakkıyla yaşatan tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutladığını belirtti.

Ahiliğin, bünyesinde barındırdığı değerler manzumesiyle bugün yalnızca bu topraklarda yaşayan insanlara değil, tüm insanlığa rehber olabilecek toplumsal model olduğunu vurgulayan Buhara, "Ahi Evran, bu şehre ruhunu üflemiştir. Bu sebeptendir ki bu şehrin ruhunda Ahilik vardır. Kırşehir olarak Ahi Evran-ı Veli gibi bir değere sahip olmaktan bahtiyarız." dedi.

Ahi Evran'ın yaptıklarının sadece Kırşehir'i değil bütün bir Anadolu'yu ve daha geniş coğrafyaları ilgilendirdiğini dile getiren Buhara, "O kurduğu Ahilik teşkilatıyla ve sahada verdiği mücadele ile Anadolu'nun Türklere yurt yapılmasında, bu coğrafyanın vatana dönüştürülmesinde önemli bir misyon üstlenmiştir." diye konuştu.

Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan da Ahiliği yaşatmanın herkesin görevi olduğuna işaret ederek, "Ticaret Bakanlığı olarak bu misyonu üstlenmek, değerlerini yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için çalışmalara devam edeceğiz. Ahi Evran Veli ve hakka yürümüş tüm Ahilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve çok sayıda öğrencinin de katıldığı programda, Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de konuşma yaptı.

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