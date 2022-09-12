Kırşehir'de farklı illerin ürünlerinin sergilendiği Ahiler Çarşısı açıldı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ahiler Çarşısı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Cacabey Meydanı'nda kurulan çadırlarda farklı illerden 53 esnaf stant açtı. Çarşı, kutlamalar süresince 18 Eylül'e kadar açık kalacak.

Çarşının açılışını gerçekleştiren Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ve il protokolü, stantları gezerek esnaftan ürünler hakkında bilgi aldı.

Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, AA muhabirine, 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında bu yıl 53 esnafı Kırşehir'e davet ettiklerini söyledi.

Kentten esnafın da ürünlerini sergilediğini belirten Dalgalı, şöyle konuştu:

"Trabzon, Erzurum, Kayseri, Kastamonu, Gaziantep, Sivas gibi illerimizden esnafımız geldiler. Kırşehir'den de esnafımız yer aldı. Farklı illerimizin kendi yerel özelliklerini taşıyan ürünlerini ve zanaat değerlerini ilimize getirip sergiliyorlar, satışını yapıyorlar. Kaynağından geldiği için hem fiyatlar cazip oluyor hem de ürünlerin orijinaline erişmek mümkün oluyor. Kırşehir halkımızı, bu zanaatkar esnafımızın stantlarını ziyaret etmeye, farklı illerin yöresel ürünlerinden almaya çağırıyorum."

Gaziantep'ten gelen bakırcı ustası Eyüp Yol da bir hafta boyunca Kırşehir halkına ve farklı illerden gelen ziyaretçilere bakırcılığı tanıtma fırsatı bulacağı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Çaydanlıktan gaz lambalarına kadar farklı ürünleri sergilediğini belirten Yol, ilgi duyan herkesi standına beklediğini kaydetti.

Kastamonu esnafından Hakan Kılıç da Ahilik Haftası davetlisi olarak geldiklerini vurgulayarak, "Sarımsak, bulgur, meşhur çekme helvamız, gül reçelleri, kuşburnu marmelatları, bakliyat malzemeleri gibi ürünlerimizi sergiliyoruz." dedi.

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