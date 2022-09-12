Kırşehir'de yeni eğitim öğretim yılı başladı

Seneler sonra iki kardeş bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 209 okulda 45 bin 110 öğrenci 2022-2023 eğitim öğretim yılına başladı.

Vali Hüdayar Mete Buhara, yeni eğitim yılı nedeniyle Borsa İstanbul Zernişan Vakkas İlkokulunu ziyaret etti.

Sınıfları gezerek öğrencilerin heyecanlarına ortak olan Buhara, çeşitli tavsiyelerde bulundu, okul idarecilerinden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ziyarete eşlik eden İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan da il genelinde 209 okulda 45 bin 110 öğrencinin yeni eğitim yılına başladığını ifade etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.