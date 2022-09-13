Kırşehir Belediyesinin güz dönemi kurs kayıtları başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesinin düzenlediği kursların güz dönemi kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi ve Aile Yaşam Merkezi'nde güz dönemi için geleneksel el sanatları, görsel sanatlar, kişisel gelişim ve müzik dallarında kurs planlandığı ifade edildi.

Müracaatları başlayan kurslarla ilgili Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği yapıldığı belirtilen açıklamada, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde kayıtların 26 Eylül'de, Aile Yaşam Merkezi'nde ise 30 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir'de yaşayan ve okuyan gençler ile kadınlar ve çocukların kültürel, sanatsal ve sosyal gelişiminin desteklendiği farklı alanlardaki kursları sürdürdüklerini ifade etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.